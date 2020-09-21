واحتفلت الإعلامية شيما صابر بفوز النادي الاهلي بطولة الدوري للمرة الـ42.
ونشرت شيما صابر صورة لها وامامها " ديك رومي "، وعلقت قائلة: " النسر جاهز للاحتفال بالدوري الـ٤٢ #شيما_صابر #مذيعه_الكوره " .
وعقد رامي صبري لاعب الفريق الأول بنادي إنبي، قرانه على الإعلامية شيما صابر الشهيرة بـ "مذيعة الكورة"، وذلك في حفل صغير بإحدى الفيلات في وجود العائلتين.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بعد احتفالها بفوز الأهلي بـ الدوري.. شيما صابر تتقدم ببلاغ للمباحث بعد تعرضها للسب والقذف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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