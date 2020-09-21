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عمر كمال يرقص مع أحمد الشيخ في أحد الأفراح

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شارك المطرب عمر كمال جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام فيديو جديد له مع أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي.
وظهر احمد الشيخ وهو يرقص على إحدى اغاني عمر كمال من احد الافراح بالقاعات وعلق عمر كمال  قائلا "الف مبروك مع الكابتن أحمد الشيخ".

وكرم موقع دوت الخليج المطرب عمر كمال بعد نجاح أغنيته "بنت الجيران" بالتعاون مع حسن شاكوش والتى حققت نجاحا كبيرا عبر يوتيوب. 

وأعرب عمر كمال عن سعادته، بهذا التكريم ونشر عبر حسابه الشخصي انستجرام صورة جمعته بـ احمد صبري رئيس تحرير موقع صدي البلد وعلق قائلًا ": "تكريمى من موقع وقناة دوت الخليج كأفضل مطرب شعبى 2020 و أفضل أغنية بنت الجيران

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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