داليدا خليل تكشف تفاصيل إصابتها بـ"كورونا"

عبرت الفنانة داليدا خليل عن وجعها وحزنها بسبب انفجار مرفأ بيروت والذي تزامن مع إصابتها بفيروس "كورونا".

وأشارت في تصريحات صحفية، إلى أنها وقت الانفجار كانت ملتزمة بالحجر المنزلي بعيدة عن أهلها، وعن أختها التي كانت قريبة من مكان الانفجار.

وقالت إنها لا تعرف كيف أصيبت بفيروس كورونا، مع العلم أنها كانت ملتزمة بكل إجراءات السلامة.

وأشارت إلى أنها تعتبر أن ما أصابها كان تجربة، وقد شفيت منها تماماً الآن.