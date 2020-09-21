منة فضالي لـ"دوت الخليج الفني": الناس مبسوطة من "زنزانة٧".. والفيلم حقق أعلى إيرادات

أعربت الفنانة منة فضالي، عن سعادتها من ردود الأفعال علي فيلم "زنزانة ٧" حيث حرصت علي حضور العرض الخاص للفيلم مع الجمهور خلال الفترة الماضية.

وأضافت منة، خلال تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني" أن الفيلم حقق أعلى إيرادات منذ اللحظة الأولي من طرحه بالرغم من ظروف أزمة "كورونا".

وأشارت إلى أنها راضية بالإيرادات، كما أنها سعيدة بإشادات الجمهور الذي عبر عن إعجابه بالفيلم.

فيلم "زنزانة 7" الذي تم طرحه خلال الأيام القليلة الماضية، وهو بطولة أحمد زاهر، نضال الشافعي، مدحت تيخا، أحمد التهامي، عبير صبري، مايا نصري، أيهاب فهمي، مصطفى هريدي، أيمن كشك وآخرين وهو من إنتاج شركة “الجذور” للإنتاج الفني والتوزيع للمنتج أيمن يوسف، والفيلم سيناريو وحوار حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.

من ناحية أخري تستعد لتصوير الجزء الثاني من مسلسل “مقابلة مع السيد آدم” من سيناريو وحوار وإخراج فادي سليم، ويشارك فيه نخبة من نجوم الدراما السورية على رأسهم الفنان غسان مسعود، ومحمد الأحمد، ومنة فضالي وغيرهم من الفنانين.