سمير غانم يقلق الجمهور ويكشف حقيقة تدهور حالته الصحية

سمير غانم أقلق الجمهور في الساعات الأخيرة بعد تداول أخبار حول إصابته بأزمة صحية مفاجئة، ونقله للمستشفى لتلقي العلاج، قبل أن يحسم الجدل حول هذه الأخبار والشائعات ويكشف حقيقة تدهور حالته الصحية.

سمير غانم يقلق الجمهور على حالته الصحية

وانتشرت شائعات وأخبار في الساعات الأخيرة حول تعرض الفنان سمير غانم لأزمة صحية مفاجئة، اضطرته إلى الذهاب للمستشفى لتلقي العلاج، وهو ما أقلق جمهوره على حالته الصحية، خاصة بسبب قلة ظهور الفنان سمير غانم في الإعلام والمناسبات في الفترة الأخيرة وهو ما زاد القلق على حالته الصحية.

سمير غانم يكشف حقيقة تدهور حالته الصحية

وحسم سمير غانم حقيقة تدهور حالته الصحية، ونفى تعرضه لأزمة صحية في تصريحاته له مع برنامج "اي تي بالعربي"، وقال إنه بخير ولكنه أجرى فحوصات طبية روتينية في إحدى العيادات الخاصة، والتي ربما كانت السبب في قلق الجمهور وخروج أخبار وشائعات حول تدهور حالته الصحية مؤخراً.

وطمأن سمير غانم الجمهور على حالته الصحية وأكد إنه يتمتع بصحة جيدة وأن الفحوصات التي أجراها يخضع لها بشكل دوري للاطمئنان على حالته الصحية، وانتظر الجمهور أيضاً تعليق عائلة سمير غانم على الشائعات الأخيرة حول الحالة الصحية له، ولكنهم التزموا الصمت، وكان آخر ظهور إعلامي لهم في برنامج الإعلامي رامي رضوان منذ يومين و الذي استضاف حسن الرداد ومكالمة هاتفية من زوجته إيمي سمير غانم.

Advertisements

سمير غانم يتصدر مواقع التواصل بسبب حالته الصحية

وكانت آخر أعمال الفنان سمير غانم، 80 عام، في مسرحية "الزهر لما يلعب" والتي قدمها هذا العام مع الفنانة شيرين، وشارك في السنوات الأخيرة في عدة أعمال درامية أبرزها في مسلسل "بدل الحدوتة 3" مع ابنته دنيا سمير غانم، ومسلسل "سوبر ميرو" مع ابنته إيمي سمير غانم في رمضان قبل الماضي 2019.

وتلقى الفنان سمير غانم تكريم خاص من مهرجان القاهرة السينمائي في دورة 2017 وحصل على جائزة فاتن حمامة للتميز تقديراً له على مسيرته الفنية الطويلة والتي بدأها في فترة الستينيات من خلال فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" مع الضيف أحمد وجورج سيدهم، قبل ان يستمر في أدواره وأعماله الكوميدية في المسرح والتلفزيون والسينما إلى الفترة الحالية.