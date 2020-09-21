فيديو وصور أصالة ترقص وتحتفل مع ابنتها شام وأسرتها بألبومها الجديد "لا تستسلم"

احتفلت الفنانة أصالة بإطلاق ألبومها الخليجي الجديد "لا تستسلم" مع أسرتها في منزلها، ونشرت فيديو وصور لها مع ابنتها شام وابنها خالد وبقية أفراد أسرتها أثناء الاحتفال بهذه المناسبة الخاصة.

أصالة تحتفل مع عائلتها بألبومها الخليجي الجديد

ونشر خالد الذهبي، ابن الفنانة أصالة، صور وفيديو أثناء احتفال الأسرة بإطلاق ألبوم أصالة الجديد " لا تستسلم"، ووجه رسالة تهنئة إلى والدته، ونشر صورة له مع والدته وشقيقته شام وأخويه التوأم علي وآدم، وعلقت أصالة على الصورة وقالت:" يالوودي يا توأمي يا روح قلبي كنت كتير مشتاقة وقدّ الشوق فرحت بشوفتكم".

أصالة ترقص مع ابنتها شام احتفالاً بـ"لا تستسلم"

ونشرت شام الذهبي فيديو أيضاً أثناء التجهيز للحفل الخاص في المنزل، واستقبال أصالة ومفاجأتها بالحفل الخاص، بوضع صورة كبيرة لها على قالب الحلوى بالإضافة إلى عنوان الألبوم، وظهرت وهي ترقص برفقة والدتها على أنغام أغاني الألبوم الجديد "لا تستسلم".

أول ظهور لشام الذهبي بعد جدل انفصالها عن خطيبها

وحظي ظهور شام الذهبي مع والدتها في احتفال إطلاق ألبومها "لا تستسلم" باهتمام جماهيري كبير وذلك بسبب ظهورها الأول بعد جدل فسخها خطوبتها بعد فترة قليلة من احتفالها بها، وعلق الجمهور على سعادة شام الذهبي واحتفالها ورقصها مع والدتها في أول ظهور بعد حذفها صور حفل خطوبتها.

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أصالة تحتفل بألبومها الجديد "لا تستسلم"

وواصلت أصالة الترويج لألبومها الجديد "لا تستسلم" والذي تنافس به في الأغاني الخليجية، ونشرت عدة صور جديدة من أغلفة الأغاني والألبوم، بالإضافة إلى مقاطع من الأغاني على انستقرام، وذلك بعد طرح الألبوم على يوتيوب مؤخراً، والذي ضم 20 أغنية خليجية من انتاج شركة "روتانا".

ووجهت أصالة رسالة للجمهور بالتزامن مع إطلاق الألبوم وقالت:" مولودي هذا ستحبونه لأن فيه ما هو حلو وطيب ومبدع...شعراء كبار وملحنون عظماء وموزعون موسيقيون نسجوه على أجنحة العبقرية صدقوني في الحكايا المفرحة وحدها، أسعدتني تلك المشاعر وعشتها وصدقتها وكنت أبتسم وكلي فرح..واعذروني إن بالغت بالحكايات المحزنة، فما نجوت من إبعاد كوامني بكل حنينها وشجونها".