نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلا شيحة عن إقامتها بكندا أثناء اعتزالها الفن: "كنت حاسة بالغربة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة حلا شيحة، النقاب عن فترة اقامتها بكندا خلال اعتزالها الفن ، قائلة: "فترة غربتي بكندا لم تدم أكثر من 3 سنوات فقط وليس كما يظن البعض أنها استغرقت سنوات أكثر".

وأضافت في تصريحات إعلامية، أنها كانت تشعر في بعض الأحيان بالغربة خلال إقامتها بكندا.

وأوضحت أن السبب وراء ذلك يكمن في أن الحياة بكندا حياة روتينية جدًا، بحد وصفها.

وتابعت: "في مصر الحياة مختلفة جدًا عن كندا فالمصريون مستيقظون طوال الوقت ولكن الممتع في كندا أن الجو هناك صحى جدًا والرياضة عندهم هو شيئ ضروري".