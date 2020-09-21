مع ماجد المصري.. حسن شاكوش يتألق في أحدث ظهور له

نشر المطرب الشعبي حسن شاكوش صورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر حسن شاكوش بالصور من إحدى حفلاته مع الفنان ماجد المصري وعلق عليها قائلا "النجم الكبير ماجد المصري".

كان المطرب حسن شاكوش، قد وجه رسالة إلى جمهوره بعد تكريمه مؤخرًا في مهرجان "أوسكار ليبيا"، بمشاركة عمر كمال الذي حصد معه نفس الجائزة.

ونشر حسن شاكوش صورة وعلق عليها قائلًا: "الحمدلله لكل مجتهد نصيب شكرا لجمهوري العظيم اللي سبب كبير في نجاحي الف شكر وحمد ليك يارب جائزة أوسكار ليبيا في تونس".