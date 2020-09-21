كان المطرب حسن شاكوش، قد وجه رسالة إلى جمهوره بعد تكريمه مؤخرًا في مهرجان "أوسكار ليبيا"، بمشاركة عمر كمال الذي حصد معه نفس الجائزة.
ونشر حسن شاكوش صورة وعلق عليها قائلًا: "الحمدلله لكل مجتهد نصيب شكرا لجمهوري العظيم اللي سبب كبير في نجاحي الف شكر وحمد ليك يارب جائزة أوسكار ليبيا في تونس".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مع ماجد المصري.. حسن شاكوش يتألق في أحدث ظهور له على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.