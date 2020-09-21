بعد خضوعه لفحوصات طبية.. الجمهور يطارد سمير غانم

أكد الفنان سمير غانم، أنه بخير ولا يعانى من أى مضاعفات، وهو يتواجد بمنزله، موجها الشكر لكل من حاول الاتصال به في الساعات الماضية.
وأكدت زوجته الفنانة دلال عبد العزيز خضوعه مساء أمس، لفحوصات طبية روتينية.
كان "دوت الخليج" نشر خبر خضوع الفنان الكبير سمير غانم لبعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته الصحية، بعد زيارته لإحدى العيادات الخاصة.
يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائى فى الدورة الـ 39، منح النجم سمير غانم جائزة فاتن حمامة التقديرية وسلمتها له ابنتاه دنيا وإيمى.
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