محمد ثروت ينضم لقائمة أبطال فيلم "مطبعة هرم" لخالد الصاوي وحمدي الميرغني

تعاقد الفنان محمد ثروت على فيلم "مطبعة هرم"، الذي يقوم ببطولته خالد الصاوي، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، بيومى فؤاد.

والفيلم من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، ويناقش بعض القضايا الاجتماعية المهمة ولكن في إطار كوميدي، ومن المقرر انطلاق تصويره خلال الأيام المقبلة.

وفي سياق آخر، ينتظر الفنان محمد ثروت حاليًا عرض فيلمه الجديد "ريما"، وهو بطولة مايا نصري، ريم عبد القادر، هالة فاخر، إيهاب فهمي، فراس سعيد، مها نصار، تأليف أحمد أنور، وإخراج معتز حسام.