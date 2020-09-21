الارشيف / فن ومشاهير

حقيقة حذف أحمد العوضي منشورا عن فارق العمر بينه وبين ياسمين عبد العزيز

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
ترددت شائعات على مدار الساعات الماضية تشير إلى أن الفنان أحمد العوضي قام بحذف منشور نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يتحدث فيه عن فارق العمر بينه وبين زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز. 

والحقيقة أن المنشور مازال موجودا على صفحته ولم يقم بحذفه مثلما تردد على لسان رواد سوشيال ميديا، بعد أن كشف أحمد العوضي في برنامح معكم منى الشاذلي أن ياسمين تكبره بـ 6 سنوات فقط. 

كشف  الفنان أحمد العوضي، عن فارق العمر بينه وبين زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز،قائلا: "ياسمين عبد العزيز  أكبر مني بـ 6 سنوات، وهناك شائعات وأخبار كاذبة بأن ياسمين أكبر مني بـ 12 سنة".

وتابع أحمد العوضي: "أنا مكمل مع ياسمين عبد العزيز لأننا بنحب بعضنا البعض، ولم نرغب في الإعلان عن الارتباط في البداية خوفا من عدم استمرار العلاقة".

وأوضح أحمد العوضي، :"  ياسمين كانت تزور والدي في المنزل وكان فيه أباجورة وقلت لها الأباجورة دي اسمها «دولت»وكنت بهزر وقامت كسرتها ". 

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر حقيقة حذف أحمد العوضي منشورا عن فارق العمر بينه وبين ياسمين عبد العزيز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا