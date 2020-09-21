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رامي يوسف يسخر من خسارته لجائزة الإيمي بهذه الطريقة.. فيديو

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سخر النجم العالمي ذو اصول مصرية رامي يوسف من خسارته لجائزة افضل ممثل كوميدي في حفل الايمي بعد ان نافس عليه عن مسلسله ست كوم رامي". 
ونشر رامي يوسف عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر فيديو وشخص ملثم يقف خلف الشباك يحمل الايمي وعلق قائلا :" عندما تخسر الايمي".
تدور احداث مسلسل رامي يوسف حول شخصية شاب مسلم يدعى "رامي" هو وأسرته يقيمان في أمريكا، وهو يكافح للعيش في عالم حديث، وقد أشاد كل من النقاد والمعجبين بالسلسلة لتصويرها للمسلمين في أمريكا ، حيث تم تناول مواضيع المحرمات التقليدية مثل الجنس والمواد الإباحية وحقوق المتحولين جنسيا في السلسلة الأولى.

قال يوسف إنه يدرك أن العرض كان له حظ كبير حتى يتم ترشيحه لجائزة جولدن جلوب، وأمل أن هذا العرض هو دليل على أن صناعة التلفزيون تتغير، عرض الموسم الأول من المسلسل الخاص به بينما يعرض الآن الموسم الثاني على أحد القنوات التليفزيونية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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