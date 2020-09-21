رامي يوسف يسخر من خسارته لجائزة الإيمي بهذه الطريقة.. فيديو

قال يوسف إنه يدرك أن العرض كان له حظ كبير حتى يتم ترشيحه لجائزة جولدن جلوب، وأمل أن هذا العرض هو دليل على أن صناعة التلفزيون تتغير، عرض الموسم الأول من المسلسل الخاص به بينما يعرض الآن الموسم الثاني على أحد القنوات التليفزيونية.
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