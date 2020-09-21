وفاة النجم الجزائري حمدى بنانى بعد صراع مع فيروس كورونا

أفادت عدد من وسائل الإعلام الأجنبية بوفاة النجم الجزائري حمدي بناني بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19، حيث تم نقله الى إحدى المراكز الطبية منذ بضعة أيام.
حمدي بناني مغني جزائري اشتهر بأدائه لأغنية المالوف العنّابي. لقب بناني بـ«الملاك الأبيض» نسبة إلى كمانه الأبيض الذي يرافقه دائما.
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اهتم حمدي بناني بالفن والغناء وعمره لم يتجاوز 16 سنة حتى اكتشف صوته خاله الفنان محمد الكورد. ذاع صيته، بعد استقلال الجزائر، وكانت باكورة أعماله أغنيته "يا باهي الجمال" التي نال عليها جائزة الغناء الأولى في إحدى المسابقات الفنية.
استمر النجاح بأغاني مثل «عدالة يا عدالة» و«محبوبتي» و«يا ليلي يا ليلي» و« جاني ما جاني » وغيرها، استطاع بناني من خلال نحو 30 أغنية ناجحة بوضع لمسته على أغنية المالوف. كما ساهم، بدعم من عميد المالوف بقسنطينة الحاج محمد الطاهر الفرقاني، في نشر الثقافة الجزائرية عموما والمالوف خصوصا من خلال مشاركاته في المحافل الدولية.
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