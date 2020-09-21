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لوك كاجوال.. حسن شاكوش يخضع لجلسة تصوير جديدة.. صور

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خضع المطرب حسن شاكوش لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور عمر مارو، وظهر بـ"لوك كاجوال" بسيط، حيث ارتدى تي شيرت من اللون الأبيض ونسقه مع بنطلون من الجينز الرمادي، وحذاء رياضي أسود اللون.

ويحضر "حسن" لأغنيتين مع المطرب عمر كمال على طريقة الدويتو تم الانتهاء من الكلمات والألحان الخاصة بهما ومن المقرر تسجيلهما فور الانتهاء من الحفلات المتعاقد عليها.

 يذكر أن حسن شاكوش طرح مؤخرا أغنية "لغبطيطا" على طريقة الديو مع المطرب عمر كمال، التي تخطت الـ٢٩ مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ومن كلمات الشاعر إسلام المصري، وتوزيع إسلام ساسو.

 وتأتي أغنية "لغبطيطا" بعد عدد من الأزمات بين مطربي المهرجانات، ونقابة المهن الموسيقية، ووقفهم عن إحياء الحفلات الموسيقية، وأيضا وقف تصاريحهم، وبعد أزمة حسن شاكوش مع نقابة الموسيقيين على خلفية الديو الغنائى الذى أصدره مع أحمد سعد ويحمل اسم "١٠٠ حساب".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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