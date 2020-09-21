البرنسيسة.. مايان السيد تتألق في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

نشرت الفنانة الشابة مايان السيد صورة جديدة لها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلقت مايان على الصورة قائلة: "حسيت كأني برنسيسة امبارح". وتألقت مايان السيد بإطلالة ساحرة، مرتدية فستان باللون الأخضر. واعتمدت مايان السيد على تسريحة شعر بسيطة وتركت خصلات شعرها منسدلة بطريقة جذابة ومنسقة. اقرأ أيضًا: يذكر أن آخر أعمال مايان السيد فيلم " بنات ثانوي " ويشارك فى البطولة ، كل من جميلة عوض، مي الغيطي، هنادي مهنا، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف وعلى رأسهم محمد الشرنوبى وتامر هاشم. Advertisements

وعلقت مايان على الصورة قائلة: "حسيت كأني برنسيسة امبارح". وتألقت مايان السيد بإطلالة ساحرة، مرتدية فستان باللون الأخضر. واعتمدت مايان السيد على تسريحة شعر بسيطة وتركت خصلات شعرها منسدلة بطريقة جذابة ومنسقة. اقرأ أيضًا: يذكر أن آخر أعمال مايان السيد فيلم " بنات ثانوي " ويشارك فى البطولة ، كل من جميلة عوض، مي الغيطي، هنادي مهنا، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف وعلى رأسهم محمد الشرنوبى وتامر هاشم.

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