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محمد ثروت ينضم لفريق فيلم مطبعة عمل

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انضم الفنان محمد ثروت لفريق عمل فيلم " مطبعة عمل " للفنان خالد الصاوي .

الفيلم من بطولة  مصطفى خاطر و حمدى الميرغنى وبيومى فؤاد، و تأليف أمين جمال ومحمد محرز، ويناقش الفيلم بعض القضايا الاجتماعية المهمة لكن فى إطار كوميدى.

 محمد ثروت انتهى من فيلم "ريما "بطولة: محمد ثروت، مايا نصري، والطفلة ريم عبد القادر، هالة فاخر، إيهاب فهمي، فراس سعيد، مها نصار، تصويرأحمد عاشور، تأليف أحمد أنور ومن إخراج معتز حسام 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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