محمد ثروت ينضم لفريق فيلم مطبعة عمل

الفيلم من بطولة مصطفى خاطر و حمدى الميرغنى وبيومى فؤاد، و تأليف أمين جمال ومحمد محرز، ويناقش الفيلم بعض القضايا الاجتماعية المهمة لكن فى إطار كوميدى.
محمد ثروت انتهى من فيلم "ريما "بطولة: محمد ثروت، مايا نصري، والطفلة ريم عبد القادر، هالة فاخر، إيهاب فهمي، فراس سعيد، مها نصار، تصويرأحمد عاشور، تأليف أحمد أنور ومن إخراج معتز حسام
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