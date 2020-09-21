بسمة وهبة لنجلها: عمري يكمل بشوفتك

حرصت الإعلامية بسمة وهبة علي توجيه رسالة لابنها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي " انستجرام ". وعلقت بسمة: "وحشت قلبي يا قلبي، عمري إذا بيكمل فهيكون بشوفتك يا نور عيوني يا دقات قلبي ونبض عمري". من ناحية اخري كشفت الاعلامبة بسمة وهبة مؤخرًا، عن إصابتها بمرض نادر الحدوث في العالم منذ مدة زمنية دون الإفصاح عنه الابعد تعرضها لهجوم حاد بعد سفرها للخارج.

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