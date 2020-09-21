إلا الحجاب.. ميار الببلاوي لـ دوت الخليج: لن أتنازل عن هذا الشرط للعودة للدراما

وأضافت أن توقيعها على عقد المسلسل مع شركة الانتاج متوقف على عدم المساس بحجابها والتزامها حيث ترفض فكرة خلع الحجاب أو ارتداء باروكة.
يذكر أن ميار الببلاوي ابتعدت عن التمثيل منذ فترة، وتقدم برامج تليفزيونية تهتم بكل ما يخص المرأة والمجتمع وتنقلت بين العديد من القنوات الفضائية منها قناة العاصمة والحدث وLTC.
درست ميار الببلاوي بكلية الآداب قسم الدراسات اليونانية، بدأت كفتاة اعلانات ثم انتقلت إلى السينما والتلفزيون والمسرح عملت بشكل مكثف في التليفزيون خاصة المسلسلات العربية، كما عملت في أفلام الفيديو، ارتدت الحجاب، وتعمل في برامج المسابقات الدينية، وقد شاركت بعدد ليس بقليل من الأعمال في السعودية مما جعلها تجيد اللهجة السعودية.
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