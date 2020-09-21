إطلالة جريئة ومثيرة.. منى زكي تودع الصيف على طريقتها الخاصة.. شاهد

وظهرت منى زكي بإطلالة جريئة ومثيرة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان مكشوف الكتفين والصدر باللون اللأبيض المشجر وقصير من جانب والجانب الآخر طويل. وعلقت مني ذكي على الصور قائلة: "نهاية الصيف بملاحظة سعيدة". ومن الناحية الجمالية اعتمدت على ترك شعرها الكيرلى ووضع المكياج الهادئ من أحمر الشفاه الوردي وأحمر الخدود وهو ما جعل إطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها.

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