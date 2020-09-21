تامر هجرس يثير الجدل من جديد بلون بشرته البرتقالي

نشر الفنان تامر هجرس صورة جديدة له، وذلك عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". وظهر تامر هجرس في الصورة على البحر بلونه البرتقالي. وجاءت التعليقات علي الصورة كالتالي: -عملت اللون ده ازااي - ازاي لونك حلو كده - برتقالي Advertisements اقرأ ايضًا: يذكر أن الفنان تامر هجرس شارك فى دراما 2019 بمسلسل بدل الحدوتة 3 أمام الفنانة دنيا سمير غانم. ودارت أحداث الحلقة في إطار من الكوميديا، بعد أن تمكنت لهفة - دنيا سمير غانم - من إجبار سيف - تامر هجرس - على تقديم اعتذار لها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حتى يحصل على مقادير أكلة الأمورة.

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