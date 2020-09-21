احيى القائمون على حفل توزيع جوائز ايمي اوورد ذكرى النجم الراحل شادويك بوسمان الذي رحل قبل بضعة اسابيع.
وظهرت صورة نجم فيلم Black Panther على شاشة مسرح خلال تقديم المغنية الاجنبية H.E.R اغنية nothing compares to you.
كشفت تقارير بالصحف الأجنبية أن شادويك بوسمان الذي توفي شهر اغسطس الماضي بعد صراع مع سرطان القولون كان متزوجا سرًا من حبيبته Taylor Simone Ledward.
وقالت التقارير إن الزواج بين شادويك وتايلور أقيم في احتفالية سرية مقتصرة على عائلتهما وأصدقائهما المقربين.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر حفل ايمي اوورد يحيي ذكرى شادويك بوسمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.