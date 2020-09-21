ندي موسي تغازل جمهورها في أحدث ظهور بـ"إنستجرام"

تحرص الفنانة ندي موسى، التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور وفيديوهات لها من حياتها اليومية والفنية.

وشاركت ندى، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت بالصورة جميلة كعادتها مرتدية بنطلون باللون الأحمر ونسقت معه شميز أبيض وتركت شعرها منسدلاً وضاعفت جمالها بميكب هادئ وبسيط.

والجدير ذكره أن آخر أعمال ندي موسي مسلسل "الوجه الآخر " يُناقش قضية مهمة في المجتمع، وهو صراع الأموال بطرق غير مشروعة، ويدخل فى العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية، ويتورط فى الكثير من القضايا فى إطار درامي تشويقي.

ويظهر ماجد المصرى في أحداث المسلسل بشخصية رجل أعمال ، يدخل في عدة أزمات، أبرزها صراع على المال بطريقة غير مشروعة، ومن خلال تلك المواضيع يتناول ماجد المصرى قضية مهمة للمجتمع المصرى، خاصة أن تلك المواضيع تهم قطاع كبير من الجمهور.