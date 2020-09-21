في السنوات العجاف نجوم دعموا بهاء سلطان.. أنغام: بوصيك على نفسك.. وأحمد سعد: مطربي المفضل

مازالت أزمة الفنان بهاء سلطان، مع المنتج نصر محروس، مشتعلة رغم صدور حكم قضائي منذ أيام يفيد بفسخ التعاقد بينهما، ولكن خرج الطرفين بتصريحات نارية ضد بعضهما بعضا.

حيث أعلن الفنان بهاء سلطان، عن فسخ تعاقده مع شركة "فري ميوزك" المملوكة للمنتج نصر محروس.

واستشهد بهاء سلطان بالآية القرآنية: "إن ينصركم الله فلا غالب لكم"، وعلق عبر صفحته على فيسبوك قائلا: "الحمد الله تم فسخ عقدي مع شركة فري ميوزك (نصر محروس)".

يذكر أن الأزمة بينهما بدأت في عام 2014 بسبب عدم طرح ألبوم "سيجارة" نظرًا لخلاف بهاء سلطان ونصر محروس، وامتدت الأزمة للمحكمة وذلك في عام 2015.

وأقام المنتج نصر محروس دعوى قضائية ضد بهاء سلطان يطالب فيها بدفع الشرط الجزائي وقيمته 1.5 مليون دولار أمريكي بينما قام بهاء سلطان برفع دعوى قضائية ضد المنتج نصر محروس لتستمر الأزمة بين الطرفين لسنوات.

ومن جانبه، كشف المنتج نصر محروس أن كل ما تردد على لسان بهاء سلطان غير صحيح وعارٍ تمامًا من الصحة، حيث إن المحكمة الاقتصادية ألزمته بإتمام بنود التعاقد مع الشركة المنتجة.

كما أكد يوسف ابراهيم محامي الفنان بهاء سلطان، أن موكله لن يستطيع الغناء مجددا قبل انتهاء النزاع القضائي مع المنتج نصر محروس.

وقال يوسف إبراهيم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" الفضائية إن بهاء سلطان لا يغني احتراما للمنازعة الموجودة أمام القضاء مع نصر محروس لإثبات عدم الإخلال بالتعاقد.

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ولم يكن بهاء سلطان وحيدا أثناء محاربته لنصر محروس من أجل عودته للحياة الفنية، حيث دعت الفنانة إسعاد يونس لمبادرة صلح بينهما إلا أن نصر محروس كان له رأي آخر وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل فيسبوك: "استجابة إلى مبادرتها فإنني أوضح لها وللجمهور الحبيب أنني أحرص الناس جميعًا على إنهاء الخلاف معه، فأنا وبفضل الله سبحانه وتعالى من اكتشف موهبته، ومن اختار اسمه الفني، الذي كان معترضا عليه ولقبه بسلطان، ومن أعطاه الفرصة ليبدأ مشواره الفني من خلال شركتي، وأزعم أنها لم تبخل عليه بجهدها وخبرتها وأموالها لتصنع له النجاح الذي يستحقه والشهرة التي يحلم بها".

وأضاف: "ما أود إيضاحه أن شعوري إزاء ما حدث هو ذات شعور الأب حينما يتخلى عنه ابنه، وينكر فضله عليه ويصر على تركه والانفصال عنه دون مبرر، ويصل الأمر به أن يشوه صورة والده دون سبب سوى أنه لا يريد أن يبقى في المكان الذي يذكره بفضل والده عليه!".

وناشد المطرب سعد الصغير، المنتج نصر محروس، لحل الخلافات بينه وبين بهاء سلطان، وإعادته مرة أخرى للساحة الغنائية كونه واحدا من أهم المطربين فى مصر.

وقال سعد الصغير، في فيديو عبر سوشيال ميديا: "بنشكر الإعلامية الجميلة ست الكل إسعاد يونس، على المبادرة الجميلة اللى اطلقتها ، وبنقول لأستاذ نصر رجعلنا بهاء تانى، احنا عارفين أن حضرتك الطيابة كلها وأنت طبعا ربنا كرمك وعملت بهاء سلطان .. فده ابنك وياريت ترجع بهاء تانى".

ومن النجوم الذين أعربوا عن إعجابهم واعتزازهم بـ بهاء سلطان، الفنانة أنغام التي صرحت في برنامج "التخاريف" مع الإعلامية وفاء الكيلاني: "بوصي بهاء سلطان على نفسه ولازم يحسن اختياراته وهو من احلى الاصوات".

أكد الفنان أحمد سعد، أن بهاء سلطان هو مطربه المفضل ويميل إليه اكثر من عمرو دياب، وتامر حسني ومحمد حماقي.