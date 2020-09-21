نشرت الفنانة ياسمين صبرى صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وظهرت ياسمين صبرى في الصور بإطلالة جذابة بملابس رياضية حيث ارتدت تيشرت رمادي وبنطلون أسود. وحازت الصورة علي إعجاب الكتير وجاءت التعليقات كالاتي: قمر ، تجنني ، احلي ياسمين ، اجمل واحدة اقرأ أيضا : وتزوجت ياسمين صبرى منذ فترة قصيرة من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وتم عقد القران فى فيلا أبو هشيمة. يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبرى كان من خلال مسلسل "فرصة تانية" وشاركها فى بطولته أحمد مجدى ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج مرقص عادل.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر إطلالة رياضية .. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور .. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.