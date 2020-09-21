نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حكايات بنات5" اليوم على "on". في الـ8 مساء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ قنوات "on" اليوم الإثنين عرض الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات"، وذلك عقب انتهاء تصوير جميع مشاهد العمل. يتم عرض مسلسل "حكايات بنات" في تمام الساعة الـ8:00 مساء اليوم الإثنين على قناة "on"، ويعاد في تمام الساعة الـ1:00 ظهرا والـ1:00 بعد منتصف الليل. ويعرض أيضا على قناة "on دراما"،في تمام الساعة الـ10:00 مساء ويعاد في تمام الساعة الـ4:00 عصرا والـ5:00 بعد منتصف الليل. "حكايات بنات5" بطولة ميرنا نور الدين، هند عبدالحليم، هاجر أحمد، أسماء جلال، أحمد كرارة، حازم إيهاب، خالد منصور، ليلى حسين، محمد إبراهيم، وتأليف ماريان هانى، ونهال سماحة، وإشراف على الكتابة الناقد أحمد شوقى، ومن إخراج مصطفى أبوسيف

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