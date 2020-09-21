نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الصورة.. علا رشدي تستعيد ذكريات ما قبل كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أستعادت الفنانة علا رشدي ذكريات ما قبل الكورنا حيث شاركت جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بإنستجرام. وظهرت علا بالصورة أنيقة ومتميزة مرتدية فستان قصير باللون الأسود ، ووضعت ميكب هادئ يبرز جمالها. وعلقت علي الصورة وكتبت : أيام العز قبل الكورونا في مهرجان الجونة 2019 . وخاضت الفنانة علا رشدي السباق الرمضاني بمسلسل "ب100 وش" و تجسد نيللي كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل في صالون حريمي، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جني الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.

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