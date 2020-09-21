حسين الروشدي: جمالية الخط العربي عنصر مؤثر بحياتي الفنية والأدبية

كتب ـ خالد بن خليفة السيابي:

عشق الكتابة وجمالية الخط العربي وأسراره، دفعت بالخطاط حسين بن سعيد الروشدي عن البحث والمعرفة لكشف أسرار وخفايا هذا الفن، الذي يعود إلى ما قبل الإسلام.

وقام الرويشدي بالتعرف على أنواع الخطوط العربية العديدة والمتكونة من خط الكوفي والثلث والنسخ والديواني وجلي الديواني والرقعة والإجازة والسنبلي والوسام وخط الطومار والفارسي .. وغيرها من الخطوط الأخرى التي تضاف إلى قائمة روائع الخط العربي.

وحول شغف البداية ومسيرته الفنية يقول حسين الروشدي: إنطلاقتي في عالم الفن عبر أروقة مدرستي، حيث كانت تدهشني خطوط المعلمين وأقوم بتقليدهم، وأحاول أن أكتسب من مهاراتهم الفنية والأدبية، وأقوم بعرض كتاباتي عليهم وأكتشف أخطاءئي من خلالهم، ومع التوجيه والتصحيح أصبحت ملم بكيفية مسار القلم أثناء ممارسة كتابة الخط العربي، ومع تقدم تجربتي أصبحت أعتمد على نفسي وأسخر وقتي للكتابة، وفي عام 2014م أخذ بيدي معلمي الخطاط علي بن درويش العجمي الذي فتح لي بتوجهاته وخبرته أفاق جديدة في هذا المجال الفني الكبير، بعدها التحقت بمرسم الفنون التشكيلية بولاية صحار وتعرفت أيضًا على معطيات جديدة وغنية تخص الخط العربي، واليوم والحمدلله أنا عضو بالجمعية العمانية للفنون التشكيلية وبحوزتي العديد من المشاركات والجوائز الذي تدفعني لقادم أجمل.

وأضاف: نصيحتي لكل موهبة تعشق الخط العربي عليها في البداية بعشق الكتابة وممارسة التطبيق العملي بشكل مستمر لتحسين جمالية الخط، وكما هو معروف الاستمرارية هي مفتاح التعلم وهي أولى خطوات النجاح، وأيضا المعرفة والعلم في هذا المجال هي القنديل المنير التي تهدينا إلى طريق الرشاد، أما عن أمنياتي كثيرة ومنها أتمنى من ذوي الاختصاص والجهات المعنية توفير لنا مساحة كبيرة لعرض أعمالنا للمتلقي، وتوفير لنا المسابقات والمعارض لكي تصل أعمالنا لأكبر شريحة ممكنة من الناس، لتنعكس على الأسر لمساعدة أبناءئها من المواهب التي تملك حس فني وتأخذ بيدها وتساعدها لصقل موهبتها بشكل علمي ومدروس، وأتمنى قادم أجمل لكافة مواهب السلطنة سواء على الصعيد الفني أو الأدبي.

يذكر أن الخطاط حسين بن سعيد الروشدي حقق مجموعة من الإنجازات منها: حصد جائزة المركز الثاني في الابداع الشبابي في نادي صحار في عام 2015م ومن ثم حصل على جائزة المركز الثالث على مستوى السلطنة في عام 2016م وخطف المركز الأول على مستوى السلطنة في المعرض السنوي للخط العربي عام 2018م وقبل عام ظفر أيضا بالمركز الأول على مستوى السلطنة في مسابقة الابداعات شبابية.