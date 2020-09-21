فيديو ميس حمدان ترد على حملة الهجوم عليها وتكشف استعدادتها لأغنية خليجية

ميس حمدان ترد على حملة الهجوم عليها وتكشف استعدادتها لإطلاق أغنية خليجية. الفنانة الأردنية ميس حمدان التي تلقت الكثير من الإنتقادات بعد نشرها العديد من مقاطع الفيديو عبر انستغرام حيث تتقمص شخصيات كوميدية أدرجها الجمهور في سياق التنمّر على هذه الشخصيات، أكدت في لقاء لها مع برنامج "ذا انسايدر" بأن هدفها كان رسم البهجة على وجه الجمهور وإسعاده، فيما تتحضر حالياً لإطلاق أغنية باللهجة الخليجية.

ميس حمدان ترد على حملة الهجوم عليها

ميس حمدان ورداً على اتهامات الجمهور بالتمرد عليه بعدما طالبها بالتوقف عن نشر الفيديوات الكوميدية التي تتقمص فيها شخصيات متعددة لإتهامه لها بأنها تتّنمر على شخصيات متواجدة بالفعل في مجتمعنا، أشارت في لقاء لها مع برنامج "ذا انسايدر" الى أنها بالتأكيد لا ترغب بمعاندة الجمهور، لكنها أوضحت في الوقت عينه وجهة نظرها حول تقمص عدد من الشخصيات الكوميدية نافية على الإطلاق بأن يكون قصدها التنمًر انما هدفت الى رسم البهجة على وجوه الجمهور.

وقالت :"بدايتي كانت في برنامج كوميدي وتقمصت شخصيات كوميدية متعددة، ولم تكن طريقة تفكيرنا تصب في التنمّر على أي من هذه الشخصيات أثناء تأدية المَشاهد، فالهدف كان فقط رسم البسمة على الوجوه"، ولفتت ميس حمدان الى أن هناك العديد من اشهر النجوم الذي تقمصوا أدوارا كوميدية منهم النجم عادل امام والفنان هاني رمزي، متسائلة عما اذا كانت المشاهد التي أداها كبار النجوم تعتبر ايضاً تنمر.

ميس حمدان كانت قد شاركت جمهورها في الفترة الماضية العديد من مقاطع الفيديو التي فتحت عليها باب الهجوم من الجمهور والاتهامات بالتنمر وبينها الفيديو الذي أطلت فيه بشخصية "سماح بادي ماني" واعتمدت فيها على تغيير شكلها وتركيب أسنان بارزة خارج فمها، الأمر الذي وضعه رواد السوشيال ميديا ضمن التنمر على الفتيات اللواتي لديهن عيوب خلقية او ممن يمتلكن نفس الصفات الشكلية.

تفاصيل أغنية ميس حمدان الخليجية

من ناحية ثانية، تستعد ميس حمدان لطرح أغنيتها الخليجية بعنوان "صح صح" الخميس المقبل وذلك بعد تأجيل اطلاقها بسبب أحداث انفجار مرفأ بيروت.

وظهرت ميس في لقاء لها مع برنامج "ذا انسايدر" وهي تخضع لجلسة تصوير خاصة بالأغنية حيث اعتمدت اللوك الخليجي من ناحية المكياج البارز والشعر الطويل.

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كما نشرت ميس صور من كواليس تعاقدها مع المنتج نصر محروس لتوزيع الأغنية وعلقت قائلة: "سعيدة جدا جدا بالتعاون مع المنتج الكبير صانع النجوم أستاذ / نصر محروس في الأغنية الخليجية ( صح صح ) وان شاء الله تكون فاتحة خير علينا وتعاون مثمر وربنا يكتبلنا النجاح..ان شاء الله الاغنية سيتم طرحها بعد أيام ويا رب تعجب كل المتابعين في الخليج والمغرب العربي والوطن العربي اجمع".

الأغنية من كلمات أسامة السليمي، وألحان محمد البدر وماسترالمهندس ماهر صلاح.