فيديو جيسيكا عازار ترقص في عيد ميلادها الـ34 بحضور أصالة ونيشان وعادل كرم

جيسيكا عازار الإعلامية اللبنانية احتفلت بعيد ميلادها الـ34 الذي يوافق 20 سبتمبر، وذلك بحضور عدد من زملائها وأصدقائها بالوسط الفني الذين عبروا عن مدى سعادتهم بها.

عيد ميلاد جيسيكا عازار بحضور النجوم

الفنانة أصالة والفنان عادل كرم ومصمم الأزياء نيكولا جبران والإعلامي اللبناني نيشان، كانوا من أبرز حضور حفل عيد الميلاد، حيث حرصوا على تهنئة صديقتهم والاحتفال معها، وانتشرت بعض الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي من حفل عيد ميلاد الإعلامية اللبنانية، حيث ظهروا وهم يطفئون شمع كعكة ميلادها.

جيسيكا عازار ترقص في عيد ميلادها

كما ظهرت جيسيكا عازار وهي ترقص على أنغام أغنية "انزل يا جميل في الساحة" للفنان وليد توفيق، ولاقى الفيديو انتشارًا واسعًا بين متابعيها الذين هنأوها بعامها الجديد.

من جانبها نشرت جيسيكا عازار مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها على انستجرام، يرصد أجواء حفل عيد ميلادها، والنجوم الذين حضروه، وعلقت من خلاله على احتفال المقربين منها بعيدها بالرغم من ظروف الحياة الصعبة التي يمر بها الجميع، سواء بسبب فيروس كورونا، أو حتى الأوضاع في لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت.

وقالت جيسيكا في تدوينتها: "أنا ممتنة لأنني تمكنت من قضاء الوقت مع أحبائي في عيد ميلادي، على الرغم من كل شيء يحدث، من المفترض أن نستمتع بالحياة، وعلى الرغم من أن عملنا من أجل لبنان أفضل لم ينته، كان من الجيد أن نتراجع خطوة إلى الوراء ونستمتع باليوم مع الأشخاص الذين نحبهم".

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النجوم يهنئون جيسيكا عازار بعيد ميلادها

وحرص عدد من النجوم، على تهنئة صديقتهم، وعلقوا على الفيديو الذي نشرته، ومنهم الفنان معتصم النهار والمطربة لطيفة وورد الخال والإعلامية رابعة الزيات، والإعلامي محمد قيس وآخرين.

الجدير بالذكر أن جيسيكا عازار دوت الخليج مذيعة لبنانية عملت لسنوات كمذيعة أخبار في قناة mtv، كما تصدر اسمها مؤخرًا مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار أنباء عن وجود قصة حب تجمعها بالفنان وائل كفوري، خاصة بعد حضورها عيد ميلاده العام الماضي، وظهورها برفقته بلقطات رومانسية.

وقررت الإعلامية اللبنانية وقتها توضيح طبيعة علاقتها مع المطرب الشهير، وأكدت في برنامج تلفزيوني أن ما يربطها بوائل صداقة قديمة، نافية زواجها منه، لكنها قالت إنها تحبه كثيرا وستبقى الى جانبه، وأضافت: "أنا ووائل كفوري أصدقاء عمر، صداقتنا ليست مرحلية ولا عابرة ولا ظرفية...كنّا وسنبقى أصدقاء!..وائل إنسان مؤمن ومحترم وأب صالح وجايي من عائلة طيبة!".