مصمم الأزياء إيلي صعب يرزق بحفيدته الأولى وزوجته تكشف أجواء استقبالها المبهجة

إيلي صعب مصمم الأزياء اللبناني العالمي، أصبح "جد" لأول مرة، أمس، الأحد، بعد قدوم حفيدته التي قررت الأسرة إطلاق اسم "صوفيا" عليها، والإعلان عن قدومها والتعبير عن فرحتهم بها على مواقع التواصل الاجتماعي.

إيلي صعب "جد" لأول مرة

إيلي صعب جونيور نجل مصمم الأزياء العالمي؛ رزق بطفلته الأولى من زوجته كريستينا مراد، وأعلنت الخبر السعيد السيدة كلودين، زوجة إيلي صعب وذلك عبر حسابها على انستجرام، حيث نشرت صورة من أجواء استقبال الطفلة التي سيطرت عليها البهجة، وكانت الصورة عبارة عن دمية صغيرة، محاطة بالسكاكر والزينة الخاصة باستقبال المولودة، وعلقت قائلة: "أهلا وسهلا يا صوفيا ومبروك لـ كيكا وإيلي".

زوجة إيلي صعب تتلقى التهاني

وتلقت جدة الطفلة، وزوجة إيلي صعب، التهاني من قبل أصدقائها ومتابعيها الذين عبروا عن مدى سعادتهم بقدوم الطفلة الصغيرة إلى الحياة، وتمنوا لها السعادة في سنوات عمرها المقبلة.

وتعتبر صوفيا دوت الخليج الحفيدة الأولى لمصمم الأزياء إيلي صعب بعد زواج أول أبنائه العام الماضي في زفاف ملكي أقيم في لبنان وحضره عدد كبير من النجوم منهم الفنانة اللبنانية إليسا ونانسي عجرم وهيفاء وهبي وآخرين.

ووقتها أشعلت النجمات أجواء الزفاف الذي وصفه البعض بـ"الأسطوري"، حيث حرصت إليسا ونانسي على إحياء بعض فقرات الحفل، والرقص مع العروس.

تفاصيل زفاف نجل إيلي صعب

كما ظهرت إليسا وهيفاء وهبي معًا وهما يتراقصان سويًا خلال الحفل، وهو ما لاقى انتشارًا واسعًا بين جمهور النجمتين، حيث عبر البعض عن سعادتهم واندهاشهم في الوقت نفسه من المحبة والود التي ظهرت بها كل من النجمتين.

Advertisements

كما حرص المطرب عاصي الحلاني وأسرته وقتها على حضور حفل زفاف نجل صديقه مصمم الأزياء العالمي، والذي قدم خلاله أيضًا مجموعة من أبرز أغنياته، كما حضر عدد من النجوم العالميين الزفاف، ومنهم النجمة الاستعراضية ديتا فون تيز وكارولين دور وآخرين.

الجدير بالذكر أن العروس كريستينا مراد، ظهرت في زفافها الذي أقيم في شهر يوليو من عام 2019، بـ3 إطلالات مختلفة، فارتدت في الإطلالة الأولى قفطان بيج مزين باللون الذهبي، أما الإطلالة الثانية، فأطلت بفستان أبيض بينما ارتدت فستان زفاف آخر باللون السكري الغامق، المرصع بالحبات الذهبية اللامعة.