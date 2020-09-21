نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد جمعة يدعم مركز اورام الفيوم.. تعرف على تفاصيل الجولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان محمد جمعة، على زيارة مركز الأورام اليوم الإثنين، لدعم المركز، والتعرف على آخر التجهيزات من العيادات الخارجية، ووحدة العلاج الكيماوي، والتردد الحراري، والأشعة التشخيصية "الماموجرام" ووحدة العلاج الإشعاعي.

وأشاد الفنان محمد جمعة، خلال الزيارة بالمجهود المبذول من مجلس الإدارة برئاسة الدكتور صلاح ابو طالب، والعاملين بالمركز، للوصول بهذا الصرح الطبي الكبير لأعلى مستوى من الخدمة الطبية لأهالي الفيوم ومحافظات شمال الصعيد.

وناشد جمعة، أهالي الفيوم ورجال الأعمال والفنانيين والإعلاميين، بدعم مركز الأورام، لاستكمال هذا الصرح الطبي الكبير الذي يخدم أبناء الفيوم ومحافظات شمال الصعيد، والذي يعد أول مستشفى لعلاج مرضى الأورام بالصعيد، معرباً عن سعادته البالغة بوجود هذا الصرح الطبي الكبير بالصعيد.

وتابع جمعة خلال زيارته ، أنه فخور كأبن من أبناء محافظة الفيوم، بوجود مستشفى لعلاج مرضى الأورام، بكافة هذه الإمكانات الطبية والبشرية، وفي ختام الزيارة تم دعوة زملائه، لزيارة المركز.

وتقدم مجلس إدارة مركز أورام الفيوم بخالص الشكر للفنان محمد جمعة، وأهدي له درع مركز أورام، تقديراً لدعمه وزيارة للمركز.