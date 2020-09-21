نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاد أن ينتحر وأرسل خطابات لعبد الناصر.. تعرف على تفاصيل آخر أيام إسماعيل يس في المقال التالي
وسقط إسماعيل يس، أثناء وقوفه على خشبة المسرح، حيث أصيب بمياه على الرئة، وقرر المحافظ حمدي عاشور بإخلاء غرفة له، ثم تكاثرت عليه الضرائب لتصل إلى 30 ألف جنيه، فتم الحجز على ثروته بالكامل في جميع البنوك.
وعلم إسماعيل يس ذلك وكان تعليقه قائلا: "فلوسي ف البنك ماشي، طيب مالهم ومال عمارة مراتي وفلوس الفرقة؟"، ثم هدد بالإنتحار عقب ذلك بسبب تأثير ذلك على نفسيته.
وأرسل إسماعيل يس للرئيس جمال عبد الناصر، مطالبا منه المساعدة وذهب يطلب من أصدقائه المساعدة ولكن لم يساعده أحد.
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