محمد جمعة لـ"دوت الخليج الفني": أسعى لأكون كاملا ودعمي لمركز الأورام تقرب من الله

يعد مركز الأورام قيمة كبيرة بما يقدمه للمرضى من عناية متميزة، مما جعله صرح له مكانته، ويتسارع الفنانين وكل من يملك فعل الخير في مساعدة هذا المكان الذي يقدم المساعدة للجميع بالتساوي بدون تمييز وفي ظل ذلك قام الفنان محمد جمعة بزيارة مركز الأورام بمحافظة الفيوم، وتعهد بدعم هذا الصرح الكبير من خلال لقائاته التليفزيونية وعلاقاته.

وحصل "دوت الخليج الفني" على حوار مع الفنان محمد جمعة أثناء تواجده بمركز الأورام بالفيوم،والذي يحاول من خلال هذه المشاركة بمساعدة هذا الصرح الكبير محاولة منهم التقرب إلى الله.

في البداية حدثنا عن حضورك اليوم في مركز الأورام وزيارتك لها؟

الفيوم بلدي وأهلي وأنا بنتمي للمكان وكان نفسي بأي شكل من الأشكال حتى لو دعم معنوي، وأعتقد إن أي حاجة خدمية ممكن تقدم هي إنقاذ حياة إنسان، ربنا يعافينا يارب المكان بيستقبل الحالات اللي بنقول عليها "المرض الخبيث"، عايز أتكلم عن كم النظافة والتنظيم تضاهي مراكز كبيرة، وهذه الخدمة تقدم بسعر رمزي.

ما الذي رأيته في هذا المركز مختلف عن أي مركز آخر قمت بزيارته ودعمته؟

هناك صروح طبية كثير جدا، وتقدم خدمة طبية للناس، وبدون مقابل ولكن هذا المكان الخدمة تقدم بالحب وليس بالمجان فقط،حيث أنني رأيت ود بين الطبيب والمريض وأن عدد كبير من العاملين في هذا المكان متطوعين.



ما الذي ستقوم بفعله كسفير لمركز الأورام؟

اللي ربنا يقدرني عليه سأفعله، لكي لا ألزم نفسي بأشياء لم أقدر على فعلها، ودعم مركز الأورام شرف لي، وقرب لله وأن دعمي لهذا المكان واجب على أي شخص له تأثير وقادر على ذلك وخاصة لأن هذا المكان يخدم الناس مجانا، وكل ما أفعله شئ لا يذكر بجانب ما يقدمه هذا المكان.

محمد جمعة بيغني وبيلعب مسرح وسينما ودراما هل بتعتبر نفسك ممثل شامل؟

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أسعى دائما لأكون كاملا، بما أن الإنسان يمتلك موهبة وكل ذلك كرم من الله، وكل ما نستطيع تقديمه سنقدمه، وهدفنا مراعية جميع فئات المجتمع، لأني أريد فني يصل لكل الناس.

متى سيصل محمد جمعة للبطولة المطلقة؟

البطولة ليست بيدي، لأن الفنان لا يسعى للبطولة بل الجمهور هو من يطالب البطولة للفنان، وتوفيق الله هو الأساس ويجب إرضاء الناس وذلك بالرغم من صعوبة ذلك لأن لا أحد يضمن إرضاء الناس.

محمد جمعة أصبح علامة في قلوب الجمهور بأدوار شرف، ما السبب وراء اختيارك هذه الأدوار؟



معيار أدوار الشرف أو البطولة المطلقة ليس معيار بالنسبة لي، ما يهمني هو الدور جيد أم لا، سواء كان الدور حلقة أو حلقين أو ثلاثين حلقة أهم شئ الدور الجيد، وأيضا الحسابات وهو ما أقدر على فعله الآن ومالا أقدر على فعله.

حدثنا عن أعمالك القادمة في رمضان 2021؟



أجهز في رمضان لمسلسل "هجمة مرتدة"، و"نسل الأغراب" و،"في يوم وليلة" ولكنه قبل شهر رمضان وهو عمل اجتماعي وكوميدي، مع الفنان أحمد رزق وهذا أول عمل يجمعنا معا.

انتشرت الأعمال الفنية ذات الـ10 حلقات والـ15 حلقة هل يفيد ذلك الإنتاج، ويمتع المشاهد أيضا؟

المقياس في هذه الأعمال ليس ذلك، ولكن على حسب انتهاء الموضوع تنتهي الحلقات، وأن القاعدة في ذلك متى يكون هذا العمل مؤثر.