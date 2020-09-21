شكر الله سعيكم.. مروة ناجي: شكرا لكل من شاركنا حزننا

وقالت مروة ناجى: "شكر الله سعيكم وعظم أجركم.. خالص الشكر لكل من قدم لنا واجب العزاء".
وأضافت مروة قائلة: "شكرا لكل من شاركنا حزننا في مصابنا بوفاة والدى بالحضور أو المشاركة بمراسم الدفـن أو الحضور لبيت العزاء أو من خلال الاتصال الهاتفي من داخل وخارج مصر أو عبر المشاركة بالمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي أو برقية تعزية".
وكانت نشرت مروة ناجى تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك أعلنت فيه عن رحيل والدها.
وقالت مروة ناجى: "البقاء لله توفى إلى رحمة الله تعالى والدى الحبيب الحاج ناجى عبد الصمد اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وأكرم نزله".
وأضافت مروة: "اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره وأهلًا خيرًا من أهله وذرية خيرًا من ذريته و زوجًا خيرًا من زوجه.. “اللهم انقله من ضيق اللحود ومن مراتع الدود الى جناتك جنات الخلود.
وتابعت مروة: "لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السموات والأرض تغمد والدى برحمتك يا أرحم الراحمين".
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