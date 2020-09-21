ملخص 2020.. الجمهور يسخر من ساندي بسبب "بيض أومليت"

نشرت المطربة ساندى صورا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام تسخر فيه من عام 2020 الذى تسبب فى جلوس الكثير بمنزله بسبب فيروس كورونا المستجد وظهرت ساندى فى الصور وهى تحضر وجبة "بيض أومليت" وعلقت قائلة: "ملخص 2020". وتلقت ساندي عديدا من التعليقات الساخرة من جانب متابعيها حيث قال أحد متابعيها: "يعني طول السنه في المطبخ عشان تعملي بيض اومليت". وقال آخر: "سبتي الغنا وبتعملي بيض" وعلق آخر قائلا: "اتاكل في الآخر ولا اترمى".

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