مدحت شلبى على أون تايم سبورتس

تعلن قنوات أون تايم سبورتس برئاسة الأستاذ ايمن سالم عن انضمام الكابتن مدحت شلبى إلى صفوف مقدمى البرامج و المعلقين على المباريات و ذلك أضافة الى كوكبة نجوم القنوات الرياضية بمجموعة المتحدة للخدمات الأعلامية

و صرح المهندس حسام صالح المتحدث بإسم المتحدة أن انضمام الكابتن مدحت شلبى الى القنوات جاء بناء على النجاح الذى احرزته أون تايم سبورتس فى الفترة الماضية و كذلك استعدادها للمواسم الكروية القادمة . و أضاف صالح أن انضمام كابتن مدحت جاء بعد أن رفع الأستاذ زكى عبد الحميد عضو مجلس ادارة المجموعة تقريرا عن خطط القنوات الرياضية بالمجموعة بصفته مكلفا بذلك و الذى تضمن التوصية بإضافة كابتن مدحت و قد وافق مجلس ادارة المتحدة للخدمات الأعلامية برئاسة الأستاذ تامر مرسى على ذلك و تم التوقيع مع كابتن مدحت. هذا و تعلن أون تايم سبورتس خلال الساعات القادمة اسم البرنامج و تفاصيله