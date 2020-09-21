ويحكي فهمي كواليس مسلسله الأخير "ونحب تاني ليه" والذي لاقى نجاحا كبيرا خلال الموسم الرمضاني. وتحدث فهمي عن أكثر المشاهد التي تعلق بها خلال العمل، مشيدا بنجوم العمل وتعاونهم طوال فترات التصوير. وقال فهمي إن دور "مراد السويفي" من أقرب الشخصيات إلى قلبه وأنه بمثابة "منطقة محببة" له في التمثيل. وعبر كريم فهمي عن سعادته بردود الأفعال الكبيرة على الشخصية، والتي كانت مثار أحاديث السوشيال ميديا طوال شهر رمضان الماضي.

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الخميس.. كريم فهمي ضيف برنامج "معكم منى الشاذلي" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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