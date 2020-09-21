وقالت نشوى مصطفى خلال برنامج "بيت البلد" على قناة المحور، إن زوجى تأخر على فى الكوافير 3 ساعات كاملة وعندما حضر سألته عن سبب التأخير قال لى بسبب مباراة نادى الزمالك والحمد لله فاز.
وأضافت نشوى قائلة: "وجهت له سؤالا آخر، ماذا لو اتغلب؟، فرد قائلا: "مكنتش حضرت".
وتابعت: أننى لا أحبذ تشجيع كرة القدم ولكنى مجبرة على ذلك بسبب تشجيع زوجى وابنى لنادى الزمالك.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بسبب نادي الزمالك.. زوج نشوى مصطفى يضعها فى موقف محرج بحفل زفافها | شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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