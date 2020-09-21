وقال عمر كمال خلال ندوته فى موقع دوت الخليج: إن حمو بيكا "غلبان" وبعد نجاح أغنية "بنت الجيران" التى قدمتها مع حسن شاكوش بدأت العروض تنهال علينا سواء كانت حفلات بالبلاد العربية أو أفراح.
وأضاف عمر كمال قائلا: تسبب هذا الأمر فى عدم قدرتنا على التعاون مع حمو بيكا فى أعمال جديدة وهو الأمر الذى فسره بيكا بأننا نرفض التعاون معه لكن هذا غير صحيح كل ما فى الأمر أننا كنا مشغولين فى الحفلات والأفراح.
وأوضح عمر كمال: "لم يكن تهربا منا بعدم التعامل مع بيكا لكنه برغم من ذلك من الشخصيات الطيبة ويتعامل مع أي شخص على سجيته".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر غلبان وعلى سجيته.. عمر كمال يكشف لـ دوت الخليج سر أزمته مع حمو بيكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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