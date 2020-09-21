جوزي عارف.. قبلات سيرين عبد النور في "دانتيل" تتسبب لها في أزمة

أثارت الفنانة سيرين عبد النور حالة من الجدل الواسع بسبب بعض مشاهدها فى مسلسل "دانتيل" والذي تخلله عدد من القبلات مع بطل العمل.

كما أثارت هذه المشاهد حفيظة عدد من متابعى سيرين عبد النور الذين علقوا على هذا الأمر متسائلين عن ما هو موقف زوجها من هذه المشاهد الحميمية.

وترد سيرين على هذا الأمر قائلة: "زوجى بيعرف أنه تمثيل ومش حقيقة يا ريت تعرفوا انتو كمان".

وأعربت سيرين عبد النور عن حزنها الشديد بعد اغتصاب زينب الحسيني وقتلها.

وغردت سيرين عبد النور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلة: " كل يوم منشهد ع جريمة أبشع من الثانية

عايشين متروكين لا قانون بحاسب ولا من يحزنون. اللي صار ب #زينبالحسيني بوجع القلب وبعد ما نسينا الطفل اللي اغتصبوا ٣ شباب من فترة؟شو صار فيهن؟صار لازم نطلب الاعدام مع إنو ضد مبادئي #انامع_الإعدام " .