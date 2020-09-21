شاهد .. أحمد العوضي يلعب ملاكمة في وجود ياسمين عبد العزيز

نشر الفنان أحمد العوضي صورة جديدة له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وهو يمارس رياضة الملاكمة. وظهر أحمد العوضي برفقة زوجته ياسمين عبد العزيز وأصدقائهم، ولم يعلق أحمد العوضي واكتفى بوضع القلوب. اقرأ أيضا : وشارك أحمد العوضى، في بطولة مسلسل الاختيار مع أمير كرارة وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى وإنتاج "سينرجى". مسلسل "الاختيار" يدور حول حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء.

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