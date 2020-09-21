نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم مسرح مصر: دخولي الفن كان صدفة.. وأول إفيه سبب نجاحي في المقال التالي
وأضاف "سمير"، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه كان يجلس فى البروفات وهو سعيد، مشيرًا إلى أنه جاءه أحد المخرجين فى عمل مسرحي في الجامعة وأسند له دور عسكري في أحد الأعمال بفرقة الجامعة ونجحت جدًا فقام بإسناد لي دور آخر ونجحت أيضًا فيه.
وتابع: "بعد أول إفيه قولته والناس ضحكت أخذت الثقة جدًا فى نفسي وتم الانطلاق فى مسرح مصر"، مشيرًا إلى أن محمد الصغير مخرج أول عمل لمسرح مصر في أول سنة باسمه القديم "تياترو مصر" هو من اكتشفه من خلال عمل مسرحى قام بإخراجه في الجامعة.
وأشار إلى أن المخرج محمد الصغير قام بتكليف زميل لي بعمل موسيقى لأحد الأعمال وكنت معه وفؤجئت بالفنان أشرف عبد الباقي وعرضت عليه أحد الأعمال المسرحية وأعجب بها فأخذني معه في مسرح مصر في أول عمل مسرحي.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر نجم مسرح مصر: دخولي الفن كان صدفة.. وأول إفيه سبب نجاحي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.