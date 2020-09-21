نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم حسين الجسمي في المملكة العربية السعودية في المقال التالي
و المقرر يقام حفل حسين الجسمي في مدينة ينبع التي تبعد 300 كم شمالًا عن مدينة جدة، وهو ضمن حفلات كروز بالبحر الأحمر من نتظيم “روتانا.
وسيقدم الجسمي باقة من أجمل أعماله الغنائية، كما من المقرر أن يغني أغنية "بالنبط العريض" الذي لاقت نجاحاً كبيراً في الشارع المصري من وقت طرحها.
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