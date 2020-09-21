عقب زيارته لمركز الأورام بالفيوم.. محمد جمعة يوجة رسالة لدكتور مصطفى ثابت

وجه الفنان محمد جمعة رسالة لدكتور مصطفى ثابت رئيس التحرير التنفيذي لبوابة دوت الخليج الإلكترونية وذلك عقب زيارته اليوم لمركز الأورام بالفيوم واعتماده سفيرا للمركز. وكتبت "جمعة" قائلا: "النهارده كنت حاسس اني انسان ليه قيمه وانا شايف فرحة الناس حوليا ربنا يشفي كل مريض

وربنا يجازي كل شخص بيتعب وبيقدم لهذا الصرح خدمه مجانية خير كبير شكرا صديقي المحترم دمصطفى ثابت". يذكر أن الفنان محمد جمعة قام اليوم بزيارة، مركز الأورام بالفيوم وذلك بحضور الدكتور صلاح أبو طالب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور مصطفى ثابت نائب رئيس مركز الأورام ورئيس التحرير التنفيذي لموقع دوت الخليج وقام بتفقد العيادات الخارجية ووحدة العلاج الكيماوي، والتردد الحراري، والأشعة التشخيصية "الماموجرام" ووحدة العلاج الاشعاعي.

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