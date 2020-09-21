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أول تعليق من المطربة مروة ناجي عقب وفاة والدها

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وجعت المطربة مروة ناجي، لكل من وقف بجانبها في عزاء والدها وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتبت "ناجي" قائله: "شكر الله سعيكم وعظم أجركم.. خالص الشكر لكل من قدم لنا واجب العزاء".

وتابعت مروة ناجي قائلة: "شكرا لكل من شاركنا حزننا في مصابنا بوفاة والدى بالحضور أو المشاركة بمراسم الدفـن أو الحضور لبيت العزاء أو من خلال الاتصال الهاتفي من داخل وخارج مصر أو عبر المشاركة بالمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي أو برقية تعزية".

يذكر أن المطربة مروة ناجي قد أعلنت صباح أمس عن وفاة والدها وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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