يوم الاستجمام .. ظافر العابدين فى إطلالة جديدة على إنستجرام .. شاهد

شارك النجم ظافر العابدين جمهوره بصورة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام ".

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وعرضت قناة الغد تقرير فيديو لـ الفنان التونسي ظافر العابدين، وهو يتحدث عن رداءة المقاعد على إحدى الطائرات التابعة للخطوط الجوية التونسية، معبرًا عن استيائه من الوضع الحالي ومطالبًا بالتغيير.

وأوضح الفنان التونسي، قائلًا: مستاء من الحالة التى وصلت إليها الخطوط التونسية، معتبرًا أن هذه أفضل طريقة لمحاربة الفساد بعد الإنكار المستمر للطيران التونسي وعدم أخذ الرأى العام على محمل الجد.

و أظهر المقطع حجم الإهمال وعدم نظافة المكان، وتهتك المقاعد وسوء وجبة الطعام معلقا حان " وقت التغيير".