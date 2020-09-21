محمد جمعة يدعم مركز الأورام بالفيوم

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وحازت الصورة علي إعجاب الكثير من متابعيه وجاءت أبرز التعليقات كالاتي : " نورت الفيوم، الفنان المحترم، ربنا يكتر من أعمالك الخيرية ".
كان محمد جمعة قد شارك في مسلسل "فى يوم وليلة" من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في 45 حلقة ويشارك فى بطولته آيتن عامر وولاء الشريف وصلاح عبد الله نضال الشافعي ومحمد مهران.
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