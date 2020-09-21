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سارة الصياد تواصل تصوير ضي القمر

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تواصل الممثلة الشابة سارة الصياد تصوير دورها في حكاية ضي القمر الحكاية الرابعة ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا".

ويقوم ببطولة الحكاية النجمة كندة علوش ومحمد علاء ومحمد شاهين ونهى عابدين وأحلام الجريتلي وعدد كبير من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن.

وتلعب فيها سارة دور هنا وهي موظفة في المركز الطبي الذي تذهب إليه كندة وزوجها.

سارة كانت قد شاركت من قبل في بطولة حكاية بنات موسى من المسلسل نفسه.

مسلسل "إلا أنا " عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب  يسرى الفخرانى، ومن إنتاج سينرجي تامر مرسي واروما تامر مرتضى. وتدورأحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة. 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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