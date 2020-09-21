بالموسيقى تنبض قلوبنا .. نانسي عجرم تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير .. شاهد

نشرت الفنانة نانسي عجرم صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلقت نانسي عجرم : الموسيقى هي الحياة لهذا السبب تنبض قلوبنا. اقرأ أيضا : من جهة أخرى، اختارت مجلة فوربس الأمريكية المطربة اللبنانية نانسي عجرم ، لتكون الفنانة الأكثر تأثيرا في الوطن العربي لعام 2020. وجاءت اختيارات فوربس وفقا لـ سنوات مشوار الفني الذي يقارب 20 عاما وأيضا ، شعبيتها الواسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب بأكثر من 48 مليون متابع. يشار إلى أن أحدث أعمال نانسي عجرم، الفنية كانت أغنية «العمر» التي غنتها لتتر مسلسل «سكر زيادة» الذي عرض ضمن المارثون الرمضاني الماضي 2020.

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