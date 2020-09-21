يخرج من أحزانه .. حمادة هلال يطرح أغنية «طحن فى طحن» بعد يومين

قرر المطرب حمادة هلال طرح أغنيته الجديدة "طحن فى طحن" بعد يومين، وذلك عبر قناته على موقع اليوتيوب، وتعد هذه الأغنية الأولى التى يطرحها بعد رحيل والدته.

الأغنية من كلمات هشام عبدالحليم، وتوزيع أوكا وألحان حسن سراج.